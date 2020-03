Recordaantal deelnemers koppelklaverjastocht Norg

NORG – De Klaverjas Cafétocht in Norg vierde afgelopen weekend een jubileum. Het was maar liefst de twintigste editie van deze gezellige tocht, waarbij men in koppels op pad ging langs vier horecagelegenheden in Norg. De organisatie lag weer in handen van Café Zwaneveld en ook Hotel Karsten, Tafel 20 en Het Wapen van Norg openden de deuren voor liefst honderd koppels. In totaal deden er dus tweehonderd kaarters mee, die allen rond zes uur binnen hoopten te zijn. Rond zeven uur waren de scores verwerkt en werd bekend dat het koppel Erika Poelman – Karin de Roode de grote winnaar was met maar liefst 8129 punten. Lucie Venekamp en Janny Veninga werden met 7329 punten tweede, Wim Bakering en Lammert Beukema werden met 7286 punten derde. De poedelprijs was voor Johanna Wekema en Hennie Dussel met 5002 punten.