Recordaantal deelnemers Velodroom Veldslag om

‘Een uitdagend parcours, niet té zwaar, dat spreekt mensen aan’

NORG – De Veldslag om Norg is uitgegroeid tot één van de grootste mountainbike-events van heel Nederland. Initiator Johan Wekema zag de teller na opening van de inschrijving op 15 maart zó snel oplopen, dat al snel besloten werd om het maximum aantal deelnemers van 2000 op te schalen naar 3300. Mensen uit alle hoeken van het land schreven zich in voor een plekje aan de start van de 100 kilometer lange tocht. Op zaterdag 4 september wordt de Velodroom Veldslag van Norg door de kop van Drenthe verreden. ‘Dit is iets om naar uit te kijken, zéker in coronatijd. We hopen op een feestje met mooi weer.’

Vorig jaar kon de Veldslag om Norg als één van de weinige evenementen doorgaan. Met de op stapel staande versoepelingen moet dat dat dit jaar ook zeker lukken, zegt Johan Wekema die de Veldslag in 2014 voor het eerst organiseerde. ‘We zijn heel hard gegroeid. In het eerste jaar noteerden we 600 deelnemers. Zeker niet slecht voor een eerste keer’, zegt Wekema. Hij werd destijds door de gemeente en provincie benaderd om een ‘breedtesport event’ te organiseren. ‘De Slag om Norg is alleen voor profs. Er was behoefte aan een cyclo sportieve tocht met tijdsregistratie. Gemeente en provincie stelden daarvoor subsidie beschikbaar. Zo is de Veldslag ontstaan.’

Dit keer ging het hard met de aanmeldingen. Maandagavond 15 maart klokslag 20:00 werd de inschrijving geopend. Liefhebbers hadden 24 uur de tijd om zich aan te melden. ‘De verwachting was wel dat er veel interesse was. Zeker in een tijd als deze waarin er bijna niets mag. Maar dit oversteeg alles. Meestal zie je, vooral in het begin, dat het hard gaat. Vorig jaar zaten we om tien over acht op zo’n 400 inschrijvingen. Nu liep dat in hetzelfde tijdsbestek op naar ongeveer 1500. Toen hebben we besloten het maximaal aantal deelnemers te verhogen naar 3300. We hebben toegezegd dat iedereen die zich vóór 16 maart 24:00 inschrijft, op de startlijst komt.’ Het evenement is prima coronaproof te organiseren, weet Wekema. ‘We starten in waves van 200 rijders per tien minuten. Start en finish zijn op het evenemententerrein waar alle ruimte is. Er zijn niet veel grotere events met tijdsregistratie als deze. Alle deelnemers krijgen een chip mee die aan het einde van de rit wordt uitgelezen.’ Overigens valt er te kiezen tussen een rit van 80 en 100 kilometer. De tocht voert langs allerlei mooie plekken in het noorden van Drenthe, belooft Wekema die er nog niet te veel over los wil laten. ‘We gaan in ieder geval vijf keer de Weperbult op en af. Best pittig, zeker. De rest van de tocht is vooral uitdagend maar niet te zwaar. Dat spreekt mensen aan.’ Bijzonder is het aantal vrouwen dat op de fiets klimt op 4 september. ‘Zo’n 6 à 7 procent is vrouw, dat is bedroevend laag. Waar dat aan ligt, weten we niet.’

Fit naar de Veldslag

Op 22 maart lanceerde Velodroom samen met Gerard Kemkers de campagne ‘Fit naar de Veldslag’, een programma voor mensen die niet per se iets met sport hebben maar wel een sportieve en gezonde leefstijl ambiëren. Het is de bedoeling dat een geselecteerd gezelschap onder leiding van Gerard Kemkers samen met een team van professionals wordt klaargestoomd voor de Velodroom Veldslag om Norg. De organisatie kreeg meer dan 250 aanmeldingen binnen. Dat aantal werd teruggebracht naar een shortlist van 15 mannen en 15 vrouwen. Afgelopen zaterdag was de selectiedag waar uiteindelijk 4 mannen en 4 vrouwen werden gekozen om de sportieve strijd aan te gaan. Velodroom regelt alle benodigde materialen. ‘Overdonderend’, noemt Gerard Kemkers de reacties op de uitdagende challenge. ‘Dat doet ons wat, want hieruit blijkt dat veel mensen gemotiveerd zijn om een sportievere en gezondere levensstijl aan te nemen. Het geeft mij en het hele team ontzettend veel energie om ‘Fit naar de Veldslag’ tot een groot succes te maken. We willen laten zien dat iedereen plezier kan krijgen in het fietsen, ook als je nu nog geen enkele ervaring met sportief fietsen hebt.’ De ‘afvallers’ staan overigens niet helemaal in de kou. De organisatie doet haar best om ook hen zo goed mogelijk te begeleiden.’

De Veldslag om Norg dankt haar populariteit onder andere aan het feit dat de boel tiptop georganiseerd is. ‘Dat horen we vaak achteraf’, weet Wekema. ‘Van finish tot start is alles perfect geregeld. Deelnemers worden in de watten gelegd. Ze hoeven niets mee te nemen, voor eten en drinken wordt gezorgd. Binnen zes uur moet iedereen binnen zijn. Ook de gezelligheid na afloop wordt altijd erg gewaardeerd. De verhalen onder het genot van een biertje, het hele sfeertje, echt geweldig is dat. Dan is die honderd kilometer maar bijzaak.’