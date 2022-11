Recorddeelname cyclocross Trimunt

MARUM – Afgelopen zondag streek het peloton Noordelijke veldrijders en Mountainbikers neer in de modder van het motorcrosscircuit van Trimunt. Hier werd rit vier van de interprovinciale clubcompetitie afgewerkt. Eerder werden al KNWU-wedstrijden verreden in Zevenhuizen, Norg en Ruinen. De organiserende Wilpster wielerstichting had een gevarieerd parcours weten uit te zetten. Aan de wedstrijden rond het Trimunter circuit deden maar liefst 214 deelnemers mee. Bij de veldrijders vrouwen won Wilpster Laura Krans en werd Meriam Bauman uit Jonkersvaart derde. Bij de mannen veldrijders won Jordi Ridder uit Roden. Daniël Elzinga uit De Wilp viel net buiten het podium met een vierde stek. Bij de mannen Mountainbikers behaalde Arjen Dillema uit Doezum het brons.