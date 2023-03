Rederijkerskamer Ons genoegen speelt hilarische klucht

LEEK – De toneelvoorstellingen van de Rederijkerskamer ‘Ons genoegen’ uit Leek zijn zeer geslaagd te noemen. Er was meer belangstelling dan dat er kaarten waren. Het publiek, dat nog een kaartje kon bemachtigen, had vrijdag 24 en zaterdag 25 maart met het avondvullend blijspel ‘Gewoon te gek.’, een avond vol met lachsalvo’s. Het stuk, geschreven door Ton Davids, gaat over vijf ex-psychiatrische patiënten die samen in een rijtjeshuis wonen om terug te kunnen keren naar de maatschappij. Met het inzetten van hun individuele talenten en de onbedoelde hulp van de nieuwe buren, proberen ze de wethouder te overtuigen om de subsidiekraan voor dit project, niet dicht te draaien omdat ze anders terug moeten naar de kliniek. Het toneelstuk wordt gespeeld door: Geesje Bouwma, Kees Westerlaan, Gerda Sonnema, Bert Zijlstra, Frea Veening, Koos Groeneveld, Ymie van Urk, Wim de Nobel en Pia Kooistra. Voor wie deze leuke en grappige voorstelling gemist heeft maar toch nog wil zien, is het mogelijk om deze voorstelling ‘te boeken’. info@onsgenoegenleek.