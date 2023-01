Rederijkerskamer Vredewold Tolbert speelt ‘De Super Super’

TOLBERT – Na 2 jaren van niet kunnen spelen brengt Rederijkerskamer Vredewold uit Tolbert op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 2023 weer een leuk stuk op de planken. De klucht ‘De Super Super’ geschreven door Henk Roede, wordt gespeeld. Beide uitvoeringen zijn in de Postwagen in Tolbert om 20.00 uur. Kaarten zijn voor 10 euro te koop aan de zaaldeur. Voor de minder goed horende bezoeker is er ringleiding aanwezig. Zaterdag is er muziek aanwezig van Bert Solo. De supermarkt van Sjors is het slechts lopende filiaal van de keten ‘Super Super’. Sjors is dan ook geen geboren ondernemer en heeft het ook niet getroffen met zijn kleurrijke personeel. Maar het allergrootste probleem is dat er een jaar geleden een vestiging van een andere supermarkt is geopend aan de overkant van de straat. De ‘Super Super’ keten geeft Sjors nog één kans om de omzetcijfers op te krikken om zo de merknaam ‘Super Super’ te mogen behouden. Om Sjors hiermee te helpen stuurt de keten hulp in de vorm van de onervaren Nicolette. Zij gaat overijverig aan de slag, maar of alle inspanningen wel zo goed uitpakken? Hoe loopt dit allemaal af? Meer informatie vind je op www.vredewold.com.