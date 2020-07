Regels versoepeld in Openluchtbad Veenhuizen

VEENHUIZEN – De zomervakantie is voor de scholen begonnen en iedereen is weer welkom in Zwembad Veenhuizen, met of zonder abonnement! Vanaf deze week kan iedereen weer komen zwemmen in Veenhuizen en kan men de teugels weer wat laten vieren. Hierbij wordt het protocol van de zwembadbranche gevolgd.

Er zijn weer normale kaartjes en 10-rittenkaarten te verkrijgen. Uiteraard blijven de afstandsregels gelden. Verder moet iedere bezoeker zich bij binnenkomst inschrijven op een lijst, met naam, telefoonnummer en paraaf. Deze lijst kan later eventueel worden gebruikt bij een bron- en contactonderzoek.