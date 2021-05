RODEN – Helaas, de regen kwam met bakken uit de hemel tijdens de fietstocht die Volksvermaken Roden afgelopen zondag organiseerde. Slechts heel af en toe liet de zon zich nog even zien. Dat hinderde de vijftig deelnemers echter niet om toch op de pedalen te stappen voor een rit van twintig, dertig of veertig kilometer dwars door het mooie Noordenveld. ‘Nog best veel,’ aldus voorzitter Lammert Kalfsbeek. ‘Het was echt fris.’