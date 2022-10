Regenboogweek: iedereen doet mee en mag zichzelf zijn

RODEN – De jeugd-van-vroeger van kv Noordenveld stond er dinsdagmorgen 11 oktober gekleurd op tijdens de wekelijkse OldStars walking korfball training. In het kader van de Regenboogweekdrenthe en in samenwerking met de Gemeente Noordenveld en de sportcoaches van de Stichting Welzijn in Noorden-veld maakt kv Noordenveld zich sterk voor veiligheid en sociale acceptatie van ie-dereen. De stelregel die wij onderschrijven is dan ook: Jezelf kunnen zijn en je veilig voelen bij hoe en wie je bent. Symbolisch hiervoor waren de 4 regenboogballen die kv Noordenveld heeft ontvangen via de sportcoaches van WIN en die de OldStars hebben gebruikt tijdens de ook nu weer sfeervolle en inspannend ontspannende training op het korfbalcomplex aan de Borglaan.