Regionale bedrijven openen deuren voor inwoners

NOORDENVELD – De Open Bedrijvendag biedt inwoners van de gemeente Noordenveld ieder jaar een unieke inkijk in verschillende bedrijven. Zo kon men bij Alida’s Smulpaleis terecht voor een kijkje achter de schermen en was ook de Health Hub open voor bezoek. De gemeente zelf deed ook een duit in het zakje. De gemeentewerf was de hele dag open voor publiek. Inwoners konden bovendien een gratis plant ophalen, als ze een tegel naar de werf brachten. Hiermee hoopt de gemeente ‘verstening’ in tuinen tegen te gaan.