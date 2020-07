Paardenman Reinder Auwema hoopt dit jaar nog een concours te organiseren in Norg. Als geboren en getogen Norger, inmiddels na omzwervingen woonachtig te Een-West, ziet hij het haast als zijn plicht om dit jaar tóch nog iets te organiseren. ‘We moeten iets doen voor de sport’, klinkt het beslist. Hoog tijd voor een kop koffie met op de achtergrond de Norger kerk. ‘Mijn vader moest de kerk altijd zien, ik kan iets makkelijker weg. Maar Norg blijft altijd trekken.’

De Stichting Norgermarkt Concours heeft er nooit een geheim van gemaakt wat ze met het concours in Norg van plan zijn. Een concours met nationale uitstraling, iets wat volgens Reinder steeds beter lukt. ‘Daarvoor moet ik het bestuur wat er voor ons zat een compliment maken’, zegt hij bescheiden. ‘Zij zijn een bepaalde weg in geslagen, waar wij nu nog van profiteren. Maar inderdaad: wij willen ons concours steeds meer op de kaart zetten. En dat kan ook, want er is qua uitstraling geen vergelijkbaar concours in Nederland. We kunnen altijd buigen op 2500 tot 3000 bezoekers en de locatie is uniek. Het is knus, kneuterig en gezellig tegelijk. Tussen de Norger bossen, wat wil je nog meer?’

En ja, als het aan Reinder ligt wordt er ‘gewoon’ een concours gehouden. Niet van dezelfde grootte als andere jaren, maar toch. ‘We kijken of we het regionale concours door kunnen laten gaan. De Veldslag om Norg gaat door, dat is voor het dorp al heel mooi. En nu willen wij ook nog wat organiseren. Dat is uiteraard nog allemaal onder voorbehoud. We moeten genoeg deelnemers kunnen regelen en bovendien zijn we in gesprek met de gemeente Noordenveld. We hebben ons in ieder geval al verzoend met het feit dat, mocht het regionale concours door kunnen gaan, deze niet winstgevend zal zijn.’ Waarom Reinder dan tóch zo graag het concours wil organiseren? ‘Om mensen betrokken te houden. We willen mensen blijven binden, dat geldt voor zowel de sponsoren als onze vrijwilligers. Bovendien zou het voor de sport en voor het dorp gewoon goed zijn om iets te organiseren.’

Reinder voelt zich haast schatplichtig iets in Norg te organiseren. ‘Andere jaren was dit de drukste periode geweest in Norg. Dan had je in vier maanden tijd zo’n twintig evenementen. Het is nu te stil’, zegt hij. Vier jaar lang was Norg verder weg dan ooit voor Reinder, die als politieagent in Gouda kwam te werken. ‘Een goede agent heeft een snor’, lacht hij. Na vier jaar keerde Reinder terug in het noorden, om bij de gemeente Assen aan de slag te gaan. ‘Ik kwam in Haulerwijk terecht en later kochten we een dure boerderij in Een-West. Die was van Sip Ausma, hij vroeg er veel geld voor. “Dat heb ik niet”, zei ik eerlijk tegen Sip. Toen is hij op een avond langs gekomen en zijn we gaan rekenen. Achter op een sigarendoos zette ik uiteindelijk mijn handtekening. “Hier tekenen jonkje”, zei Sip. Mooie man.’

‘Of ik altijd een paardenman ben geweest?’ Reinder lacht. ‘Ik heb op een blauwe maandag nog gevoetbald, maar mijn vader had meer talent. Op mijn zestiende ben ik bij de Lelieruiters gaan rijden en eigenlijk beviel dat veel beter. Sindsdien ben ik altijd in de paardenwereld actief geweest.’

De onderlinge samenwerking met andere verenigingen en het dorpsgevoel, maken het voor Reinder geen straf om voorzitter van de Stichting Norgermarkt Concours te zijn. ‘We hadden laatst een discussie met GOMOS, omtrent het kunstgrasveld. De aanleg hiervan gaat ten koste van ons inrijterrein. We zijn snel in gesprek gekomen en hebben er naar gekeken. We vinden het nog steeds jammer dat we een stuk moesten inleveren, maar de situatie is weer werkbaar. Bovendien beseffen wij ons heel goed hoe belangrijk zo’n kunstgrasveld is voor het dorp. Door met elkaar in gesprek te blijven, kom je nader tot elkaar.’

Over samenwerking gesproken: de gemeente Noordenveld kijkt of het mogelijk is de maneges van Roden en Norg samen te voegen. Een goed idee? ‘Daar vraag je me wat. Ik zou het persoonlijk jammer vinden als de manege hier weggaat. Niet dat wij hier als concours veel hinder van zouden ondervinden, maar gewoon omdat ik vind dat een dorp als Norg een manege moet hebben. Daarbij moet gezegd worden dat de manege wel een functie moet hebben, voor de gemeenschap in het dorp. De manege moet dan wel goed gebruikt worden.’

Tot slot, over dat regionale concours wat men graag wil organiseren: ‘Als we het doen, willen we geen slap aftreksel. Wat mij betreft gaan we aan de bak, maar we zijn ook afhankelijk van de gemeente. Voor Norg zou het denk ik heel mooi zijn.’