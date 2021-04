Rekken en strekken in Peize

PEIZE – Slingeren met kettlebells, stuiteren op fitnessballen en rekken en strekken met elastieken. Het kon afgelopen woensdag allemaal tijdens de bootcamptraining voor kids bij Kinesis Fysiotherapie in Peize. In de buitenlucht konden basisschoolleerlingen in de groepen 4 tot en met 8 kennismaken met het bootcampen en lekker actief aan hun conditie werken. Loop-, kracht-, coördinatie- en behendigheidsoefeningen stonden op het programma. Het slechte weer mocht de pret daarbij niet drukken. Ondanks de kou trainden de kinderen zich al snel warm en werd er fanatiek gesport.