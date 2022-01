Relatief rustige jaarwisseling Noordenveld, op vernielingen bij uitkijktoren na

NOORDENVELD – In de gemeente Noordenveld is de jaarwisseling relatief rustig verlopen. Er hebben zich weinig noemenswaardige incidenten voorgedaan. Op wat vernielingen bij de uitkijktoren in de Onlanden na. Daar werden verschillende borden van hun onderstel ontdaan en vervolgens vertrapt en weggesmeten. Ook zijn er meldingen van gestolen fietsen die onder de toren geparkeerd stonden. Een van de fietsen werd teruggevonden in een sloot verderop in De Onlanden. Een damesfiets van een mevrouw uit Peize is nog altijd zoek. Verder werd er op veel plekken, ondanks het vuurwerkverbod, behoorlijk geknald. In Zevenhuizen werden inwoners opgeschrikt door een grap van de Carbid Boys. Het grote carbidevenement was afgelast, maar de heren moesten het dorp toch even wakker schudden, vonden ze. (Foto: Roel Lubbers)