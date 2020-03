Relatief rustige weekmarkt in Roden

RODEN – De weekmarkt in Roden vond afgelopen vrijdag ‘gewoon’ doorgang. Uiteraard werden er maatregelen in acht genomen, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo diende men zoveel mogelijk met pin (en dan het liefst contactloos) te betalen. Verder probeerde men zoveel mogelijk afstand te bewaren tot elkaar en stonden er bij verschillende kramen flesjes desinfecterende spray. Er mochten verder geen hapjes ter promotie worden aangeboden. Vergeleken met andere vrijdagen was het vrij rustig in het centrum van Roden. Zoals het nu lijkt, blijven zoveel mogelijk weekmarkten gewoon open de komende tijd.