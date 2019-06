Rembrandt schilderen in Ridderzaal Nienoord

LEEK – Een veel mooiere locatie om een eigen Rembrandt te schilderen, konden de leerlingen zich niet voorstellen. Afgelopen donderdag gaf kunstenaar Fokko Rijkens een workshop ‘Maak je eigen Rembrandt’ aan derdeklassers van het havo en vwo van de Lindenborg. De samenwerking werd gezocht, nadat Fokko vernam dat de leerlingen bezig zijn met het thema ‘De Gouden Eeuw’. ‘Ik heb Geert Pruiksma (directeur Museum Nienoord, red.) benaderd, met als resultaat dat we met enkele portretten aan de slag gingen en ik ze wat vertelde over de Borgvrouwe Anna van Ewsum’, aldus Fokko. De workshop begon in de Ridderzaal, alwaar Fokko de leerlingen vertelde over de historie. Daarna vertrok het gezelschap richting het Koetshuis, alwaar de leerlingen aan de slag konden. Dat leverde veel mooie portretten op. Fokko kijkt dan ook met een goed gevoel terug op de workshops.