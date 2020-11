PEIZE – Bij het NK Allround in Heerenveen heeft Remo Slotegraaf uit Peize hoge ogen gegooid. Op de 500, 1.500 en 5.000 meter verbrak hij zijn persoonlijke record, waarmee hij zich mocht opmaken voor de 10.000 meter. Zijn eerste tien kilometer ooit, nota bene! Remo eiste uiteindelijk de zevende plaats in het algemeen klassement op en kan terugkijken op een topdebuut. De Peizenaar maakt daarmee zijn reputatie als toptalent meer dan waar. Achttien jaar is hij nog maar en nu al meet hij zich met ‘de grote mannen’. Het Sporttalent van het Jaar 2019 van de gemeente Noordenveld, laat keer op keer zien over een grote motor te beschikken. Dat doet de vraag rijzen of Slotegraaf op de eerstvolgende Europese Spelen (we schrijven 2023 in Krakau) hoge ogen kan gooien. Toekomstmuziek weliswaar, maar feit is dat Slotegraaf met argusogen gevolgd dient te worden. Gaat een Peizer product straks de schaatswereld veroveren? Misschien met wat hulp van mede-Peizenaar Gerard Kemkers wellicht? We hopen het van harte. Tot die tijd is het genieten geblazen van de stormachtige ontwikkeling van de tiener.