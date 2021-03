Remo Slotegraaf levert sportprestatie van het jaar

‘Ik had zelf ook niet verwacht dat het zo goed zou gaan op het NK’

PEIZE – Schaatser Remo Slotegraaf uit Peize is geen onbekende voor het Sportgala Noordenveld. Werd de 19-jarige schaatser vorig jaar nog talent van het jaar, dit jaar viel Slotegraaf in de prijzen vanwege zijn topprestatie tijdens het NK allround. Tijdens dit toernooi verbeterde hij al zijn persoonlijke records, reed hij zijn eerste tien kilometer én werd hij zevende in het eindklassement. ‘Die prestatie heeft mijzelf ook overvallen,’ zegt Slotegraaf. ‘Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan, omdat ik eerste reserve was en als laatste werd toegevoegd aan het toernooi.’

Het is onstuimig weer op donderdagochtend. Remo Slotegraaf werpt een teleurgestelde blik naar buiten, waar de regen tegen de ramen beukt: ‘Ik wilde vanmiddag nog een rondje fietsen, maar ik denk dat dat er niet inzit.’

Afgelopen week werd bekend dat Slotegraaf een contract heeft getekend bij het opleidingsteam van Jumbo-Visma. Dat contract heeft hij mede te danken aan zijn goede optreden bij het NK allround. Na het toernooi nam Sicco Janmaat, de coach van het opleidingsteam van Jumbo, contact op met Slotegraaf. ‘Hij zei dat ze graag met mij en een ploeggenoot van mij in gesprek wilden gaan, maar dat ze eerst nog de decemberwedstrijden wilden afwachten,’ vertelt Slotegraaf. ‘In januari zijn we in gesprek gegaan en daarna ging het vrij snel.’

Kleding van de nieuwe sponsor heeft Slotegraaf nog niet (‘Als het goed is komt dat morgen’), daarom is hij nu nog gekleed in een T-shirt van zijn huidige ploeg TalentNED, waarvan mede-Peizenaar Gerard Kemkers directeur is. Het was de bedoeling dat Slotegraaf zich bij TalentNED afgelopen seizoen zou richten op de worldcups en het WK voor junioren, maar dat liep anders. Door de coronapandemie werden de juniorenwedstrijden afgelast. ‘Dat vind ik wel jammer, omdat ik denk dat ik serieus kans had gemaakt op de WK-titel en het mij een heel leuke ervaring leek. Aan de andere kant, als ik de juniorenwedstrijden had gereden had ik waarschijnlijk niet mee kunnen doen aan het NK allround. Er is iets weggevallen, maar er is ook iets voor teruggekomen.’

De schaatscarrière van Slotegraaf begon op de ijsbaan van Peize, waar hij altijd naartoe ging wanneer er natuurijs lag. Als het ijs weer was verdwenen was de jonge Slotegraaf altijd teleurgesteld. Nadat hij in 2012 een deel van de elfstedentocht met zijn vader had geschaatst, vroegen zijn ouders of hij lid wilde worden van een schaatsvereniging. Dat liet Remo zich geen twee keer zeggen en zo kwam hij terecht bij de IJsvereniging Groningen, waar hij ook aan wedstrijden begon mee te doen. ‘Dat ging best goed,’ zegt Slotegraaf. ‘Tijdens mijn eerste wedstrijd over honderd meter schaatste ik het laatste stuk met mijn handen op de rug, omdat ik doorhad dat ik toch al had gewonnen van mijn tegenstander.’

Na de basisschool ging Slotergraaf in tegenstelling tot de meeste van zijn klasgenootjes niet naar het Maartenscollege in Haren, maar naar de Topsporttalentschool in Groningen. Daar begon zijn schaatstalent echt op te vallen en kon hij optimaal profiteren van de trainingsmogelijkheden bij Iskate. Vorig jaar nam Slotegraaf nog deel aan de jeugd olympische spelen in Sankt Moritz, waar hij zeventiende op de 500 meter en vijfde op de 1500 meter werd. ‘Eigenlijk kwam dat toernooi nog een jaar te vroeg,’ aldus Slotegraaf. ‘Dat ik dit jaar zoveel progressie heb geboekt komt denk ik ook door de overstap van het regionaal trainingscentrum naar TalentNED. Hiervoor was ik nog meer een lifestyle sporter, nu sport ik in een veel professionelere omgeving waarbij ik mij niet meer druk hoef te maken over randzaken.’ Tegenwoordig traint Slotegraaf in de zomer, waarin de basis moet worden gelegd voor de wedstrijden in de winter, maar liefst tien keer per week.

Bij Jumbo-Visma hoopt Slotegraaf zich de komende jaren verder te ontwikkelen: ‘Ik kan daar veel leren van alle grote namen in het A-team. Die hebben zo’n enorme bak ervaring.’ De olympische spelen zijn zijn grote droom, ‘En als ik daar dan toch ben wil ik ook een medaille halen.’ Zover is het nu nog niet. Allereerst hoopt hij dat hij volgend jaar net zo goed schaatst als afgelopen seizoen, maar Slotegraaf durft ook al een klein beetje te dromen van meer: ‘Misschien kan ik dan ook eens meedoen aan een world cup.’