RODEN – Renate Ottens uit Roden is de gelukkige winnaar van de 250 euro vakantiegeld. Ze wist de –best pittige, bekent ze eerlijk- Los van Les-puzzel in deze Krant goed op te lossen. De bewoonster uit de Geluklaan (zou het in de naam zitten?) was totaal overdonderd door het bericht. Zaterdag is ze met haar gezin vertrokken voor een vakantie naar België. Wat ze met het geld gaat doen weet ze nog niet, maar het zal, de grote wens van haar kinderen, zeker een bezoekje aan de Mc Donalds worden.