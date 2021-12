René Rovers, voorzitter TC Nienoord

‘Komende 1 januari ga ik mijn derde jaar in als voorzitter van TC Nienoord. In het verleden heb ik ook al eens zeven jaar in het bestuur gezeten. Ik ben al lang betrokken bij de club, zo’n vijfendertig jaar als lid en ik heb ongeveer vijfentwintig jaar competitie gespeeld. Op dit moment telt onze vereniging tussen de 500 en 550 leden. In hoogtijjaren waren dat er wel tussen de 900 en 1000. Die afname is ook wat je landelijk ziet. De laatste jaren is het aantal wel behoorlijk gestabiliseerd. De coronaperiode heeft ons juist nieuwe leden opgeleverd. Dat heeft alles te maken dat tennis een veilige sport is. Het grote voordeel is dat je het buiten kunt doen en dat je geen fysiek contact hebt, je staat immers tegenover elkaar. Twee keer achter elkaar is de voorjaarscompetitie door corona uitgevallen. Dit najaar hebben we hem gelukkig wel uit kunnen spelen. TC Nienoord is een gemoedelijke club met vrij veel oudere leden. Ook hebben wel een behoorlijke jeugd, alleen de leeftijd daarna, vanaf een jaar of twintig is lastig. Veel jongeren vertrekken naar Groningen of andere steden voor een studie. Wel zien we ze vaak jaren later weer terugkomen. Drie ochtenden in de week wordt er getost op de vereniging. Dat is altijd ontzettend gezellig. Om het half uur word je ingedeeld en je speelt telkens tegen andere tegenstanders. Donderdagavond is onze vaste tosavond. Dan kunnen mensen die een baan hebben ook aanhaken. Verder is er een behoorlijke groep die les heeft, zo’n honderdvijftig leden schat ik. Sinds drie jaar is Jort onze trainer, een enthousiaste, fanatieke jongen. Daardoor zijn er veel nieuwe lessers bijgekomen. Het hele jaar door organiseren we ‘Maak kennis met tennis’, voor slechts 25 euro kun je drie lessen volgen en daarna beslis je of je wel of niet lid wilt worden. We hebben acht tennisbanen, waarvan vier allweather banen. Dat betekent dat we het hele jaar door – tenzij sneeuw- buiten kunnen tennissen. Op dit moment zijn we bezig met een onderzoek naar padelbanen. Padel is een sterk groeiende sport. Wij willen graag twee padelbanen op onze vereniging. Die ruimte is er op dit moment niet. De aangrenzende groenstrook zou een goede optie zijn. Daarover zijn we in gesprek met de gemeente. We hopen dat zij iets willen doen. We zijn per slot de grootste tennisvereniging binnen het Westerkwartier.’