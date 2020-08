Renteverlagingen consumptief krediet: 3,6%

Consumenten die staan voor een grote uitgave, doen er verstandig aan om de verschillende mogelijkheden goed met elkaar te vergelijken. Voor het aanschaffen van keukens, auto’s of huishoudelijke apparaten worden vaak betalingsregelingen aangeboden, die achteraf helemaal niet zo voordelig blijken te zijn. Recent is de rente voor consumptief krediet opnieuw verlaagd en daardoor is het afsluiten van een persoonlijke lening in veel gevallen een betere keuze.

Is leasen wel zo voordelig?

Het lijkt een nieuwe trend te zijn, dat de prijs van een nieuwe auto in de reclamespots niet meer wordt genoemd. Vroeger hoorde je gewoon wat het voertuig kosten moest, tegenwoordig wordt heel vaak een maandbedrag genoemd. Voor dat bedrag krijg je dan de auto als het ware in bruikleen en worden de kosten voor onderhoud, reparaties, verzekering en wegenbelasting voor je betaald. Prachtig, of toch niet? Dat blijft een kwestie van uitrekenen. Dat is lastig, want je weet nooit zeker hoe hoog de reparatiekosten zullen zijn. in de eerste jaren vallen die echter meestal mee. Het is dan ook niet vreemd dat veel mensen persoonlijke leningen afsluiten voor de aanschaf van een auto. Immers, de auto is dan wel direct je eigendom en je bent verder nergens meer aan gebonden, zolang je keurig je aflossingen betaalt. Handig en voordeliger!

Online winkelen op krediet

Voorheen had je de zogenoemde postorderbedrijven, zoals Otto en Wehkamp. Je bestelde uit een catalogus die eens in de zoveel tijd op de mat viel en vervolgens kreeg je de aankoop thuisbezorgd. Dergelijke bedrijven bestaan nog steeds, maar werken nu doorgaans met een webwinkel. Wat gebleven is, is de mogelijkheid om er op krediet te kunnen kopen. Veel mensen realiseren zich echter niet dat ze daarmee onnodig duur uit zijn. Het is heel goed mogelijk dat je in zo’n geval twee keer zoveel rente moet betalen of zelfs nog meer dan dat. In dat geval kun je beter een lening bij Defam aanvragen voor 3,6% en zo flink wat geld besparen. De bekende slogan ‘Geld lenen kost geld’ kun je dan gemakkelijk ombuigen naar ‘Geld lenen kost mij niet meer dan strikt nodig is’ en dat geeft een goed gevoel.

Verschillen in rentepercentage

Het rentepercentage fluctueert en is afhankelijk van de hoogte van het te lenen bedrag. Over het algemeen geldt dat het rentepercentage lager ligt wanneer je een groter geldbedrag leent. Ook de looptijd van de lening is hier bepalend.