REO komt met speciale aanbieding voor nieuwe leden

‘We heten niet voor niets Roden En Omstreken’

RODEN – Tennisvereniging REO gaat, net als vele andere sportverenigingen in de regio, een rare periode tegemoet. Waar ze eind maart eigenlijk een open dag zouden hebben gehad, bleef deze nu uit. De tennisbanen blijven vooralsnog leeg. En dat is jammer, want REO zet in op een toename van het aantal leden. De Krant sprak met voorzitter Mark de Vos en penningmeester Roelof Bloemsma.

Er worden geen handen geschud en allereerst wordt de dienstdoende tafel ontsmet. Niks wordt door de heren van REO aan het toeval overgelaten. Het zijn, zoals gezegd, vreemd tijden. De baan ligt er inmiddels door het niet aflatende werk van de groundsman prachtig bij, maar er kan nog niet worden getennist. De Roner tennisvereniging, die nu zo’n vijfhonderd leden telt, wil het seizoen openen met een introductieaanbieding. Voor slechts 75 euro (voor jeugd tot en met 18 jaar zelfs 50 euro) kan eenieder lid worden. Dit geldt tot 1 juli 2020. Daarbij krijgen leden ook nog eens drie gratis tennis- of padellessen aangeboden. Vooral de komst van een tweede padelbaan moet voor nieuwe leden zorgen. ‘We hebben al één baan liggen’, zegt Mark. ‘Dat is eigenlijk te weinig. Als je competitie wil spelen sowieso. Padel is een zeer populaire sport, overgewaaid uit Spanje. Twee banen zijn voor een vereniging erg belangrijk, want dan kun je meer mensen de sport aanbieden.’

De populariteit van padel heeft een aanzuigende werking op nieuwe leden, zo concludeert men ook bij REO. ‘We hebben vorig jaar veertig nieuwe leden erbij gekregen’, weet Roelof. ‘De jaren ervoor gingen er telkens zo’n twintig leden af. Dus dat is best een groot verschil.’ Om het momentum vast te houden, komt REO nu met deze introductieaanbieding. En er is een subsidie vanuit het Integraal Sportaccommodatieplan losgekomen voor een tweede padelbaan. ‘Padel is weliswaar populair, maar we zouden graag in Roden nóg meer mensen padel zien doen. Er wordt, naar onze mening, nog te beperkt gebruik van onze baan gemaakt. Vandaar dat we een tweede baan laten aanleggen. Dan vergroot je de kans dat men kennis kan maken met padel’, aldus De Vos. ‘We richten ons hierbij vooral op de jeugd en de middengroep. De KNLTB heeft padel ook omarmd en heeft daarnaast de jeugd als prioriteit. Wij denken dat dit hand-in-hand gaat. Daarom bieden wij jeugd een all-in lidmaatschap aan. Waar men zich nu nog voor alles apart moet opgeven, is dat straks niet meer het geval. Ze kunnen gewoon overal aan meedoen als ze lid zijn. Voor volwassenen is dit vaak geen probleem: die redden zich wel met de inschrijvingen. Maar voor de jeugd is het prettig om te weten dat ze overal aan mee kunnen doen.’

Een groot voordeel van REO is verder de samenwerking met Tennisschool Noordenveld, gerund door Lennart Duursema. Hij verzorgt lessen in Noordenveld en omstreken. Voorheen had REO zelf trainers in dienst, maar met de ontwikkeling van de tennisschool is er een stukje professionalisering opgetreden. ‘Het werkt heel goed’, vindt Mark. ‘De lessen zijn van goede kwaliteit en bovendien zie je dat meer jeugd lessen volgt. Degenen die lessen geven, zijn bovendien vakidioten in de positieve zin van het woord.’ Een ander voordeel, zo vindt Roelof, is dat overige tennisverenigingen in Noordenveld er ook gebruik van maken. ‘Zo kun je tennissers met dezelfde kwaliteiten meer met elkaar laten spelen. Als je bijvoorbeeld twee goede spelers in Norg en Peize hebt en vier in Roden, dan kun je die samen in een groep zetten. Ze trekken zich op aan elkaars niveau. Dat is een groot voordeel.’

REO wil geen club op zichzelf zijn, zo blijkt al gauw. ‘We heten niet voor niets Roden En Omstreken’, lacht Mark. ‘We hebben hier een mooie zaal, waar we een interne wintercompetitie spelen. Ook tennissers uit Peize en Norg doen mee.’

Ondertussen kijkt REO ook naar de toekomst. Men is al bezig met aanpassingen aan de kantine en kijkt ook naar duurzaamheidsmaatregelen. ‘Of we helemaal energieneutraal kunnen worden, is zeer de vraag’, stelt Roelof. ‘Maar we hebben al 53 zonnepanelen op het dak van onze zaal en hebben het dak geïsoleerd. Onze buitenverlichting wordt allemaal LED en we kijken ook naar zonneboilers. We zijn er druk mee bezig.’

En ondertussen organiseert REO nog jaarlijks een prestigieus NRT Toernooi. Vorig jaar kreeg het toernooi vier sterren, waarmee ze de top van Nederland naar Roden wisten te lokken. ‘Ook dit jaar hopen we daar weer op’, zegt Mark. ‘We hebben wel eens de vraag gekregen waarom wij per se een vier sterren toernooi willen organiseren. Voor ons heeft dat te maken met een stukje uitstraling. Daarnaast is het goed voor de regio. Het NRT Toernooi kan ons veel brengen.’

REO aanbieding

Introductieleden betalen in 2020 slechts 75 euro per jaar. Jeugd tot en met 18 jaar zelfs maar 50 euro. Aanmelden dient dan vóór 1 juli te gebeuren. Daarbij krijgt men drie gratis tennis- of padellessen verzorgt door de Tennisschool Noordenveld. Meer weten? Kijk op www.reotennis.nl.