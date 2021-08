REO SocioHypotheek NRT**** Open start met kwalificatietoernooi

RODEN – Afgelopen zondag is bij REO de 19e editie van het REO SocioHypotheek NRT Open gestart. Op de tennisbanen in Roden wordt er in diverse onderdelen gestreden om de titels. Ruim 450 spelers uit het gehele land doen dit jaar mee. Traditiegetrouw staat de maandag in het teken van de kwalificatie voor het hoofdtoernooi. Dit kwalificatietoernooi is bedoeld voor alle spelers die op basis van de Nederlandse ranglijst niet goed genoeg zijn om rechtstreeks deel te nemen aan het hoofdtoernooi in de hoogste categorie. Bij de mannen mogen de 4 winnaars alsnog aansluiten, bij de vrouwen gaan de beste 2 door naar het hoofdtoernooi. Op dinsdag staan de laatste wedstrijden gepland waarna op woensdag de wedstrijden in het hoofdtoernooi zullen losbarsten! Tegelijk met het open toernooi, voor spelers uit de regio, strijden de beste spelers uit het land voor zogenaamde ranglijstpunten en een flinke dosis prijzengeld. Publiek is elke dag van harte welkom om te komen kijken onder het genot van een hapje en een drankje. Uiteraard dienen zij zich hierbij de maatregelen rondom Covid te houden. Elke avond kan er gedineerd worden op het park waar Love 2 Cook heerlijke maaltijden kookt voor zowel spelers als toeschouwers. Nieuw dit jaar is het Padel toernooi, een snelgroeiende en populaire sport in Nederland.