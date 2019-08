REO StaanArbo NRT**** Open 2019 van start

RODEN – Afgelopen maandag is de zeventiende editie van het REO StaanArbo NRT**** Open van start gegaan. Op deze dag stonden de eerste rondes van de kwalificaties voor het Nationale Ranglijsttoernooi (NRT) op het programma. Ook werden de eerste wedstrijden van het opentoernooi afgewerkt. “We hebben dit jaar maar liefst 400 deelnemers en 500 inschrijvingen”, vertelt toernooidirecteur Matthijs Goldberg. “Gisteren was een geslaagde, eerste dag. We hopen dat we de komende week goed weer hebben, zodat we niet hoeven uit te wijken naar binnenbanen in de regio.” Het REO StaanArbo NRT**** Open duurt t/m zondag. Op deze laatste dag worden de finales van de verschillende categorieën gespeeld. Dagelijks worden op het sportpark van REO vanaf 09.00 uur de gehele dag wedstrijden afgewerkt. Aanstaande vrijdag is er een grootse feestavond op het tennispark, waarbij iedereen welkom is. Op deze dag vindt er tevens een loterij plaats, voor zowel spelers als toeschouwers, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door meer dan vijftig ondernemers uit Roden.