Repair Café Norg krijgt vervolg

NORG – Het Repair Café in De Brinkhof krijgt een vervolg op woensdag 16 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. Dit in de ruimte van Het Trefpunt van Welzijn in Noordenveld op de eerste etage.

‘Op verzoek van inwoners uit Norg is er nog een bijeenkomst in De Brinkhof geprikt.’ Dit zegt Richard Ton namens de organisatie van het Repair Café. En het mag gezegd worden, de vorige bijeenkomst telde 18 personen met evenzoveel kapotte apparaten. Deze bijeenkomst was een schot in de roos.’ Waterkokers, een klok, een kapotte grasmaaier, een stofzuiger, een telefoon, veel kwam voorbij om te beoordelen of de apparaten nog gerepareerd konden worden. In de meeste gevallen was dat het geval.

‘Voor wie ons nog niet kent, wij repareren allerlei kleinere apparaten, speelgoed, klokken en kleding en dergelijke. Wat we niet doen zijn fietsen, computers en stoffering, hiervoor zijn er al andere diensten in onze gemeente. Alles gaat vrijwillig, ook de bijdrage die u kan leveren om onze kosten te dekken,’ aldus Richard Ton.

Opgeven hoeft van tevoren niet, wie iets te repareren heeft is weer welkom op woensdag 16 oktober in De Brinkhof. Wie moeite heeft om met te repareren spullen naar de Brinkhof te komen in verband met bijvoorbeeld vervoer kan hiervoor hulp en informatie krijgen bij focusgroep WiN Norg 050 317 65 00.