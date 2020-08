RODEN – Zoals meer Repair Cafés in den lande, kan ook het café in Roden eerst nog niet open voor bezoek. Daarvoor zouden ze een grotere en beter geventileerde ruimte nodig hebben. ‘Dan nog kunnen we maar een deel van de mensen helpen met een voor ons onvriendelijk of ongastvrij regime’, laat het Repair Café weten. Daarbij behoren de meeste vrijwilligers tot de risicogroep. Het Repair Café zal vermoedelijk niet eerder dan 2021 weer los gaan.