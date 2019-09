ReShare Store hoopt op vele schoenen tijdens de Rodermarkt

Oplossing voor mensen met een smalle beurs of een groen hart

RODEN – Net als voorgaande jaren verbindt de Jaarbeurs in Roden zich weer aan een goed doel. Waar dat vorig jaar nog KNGF was, is er nu gekozen voor ReShare Store. Jurgen Terlouw, jurylid tijdens de Rodermarktparade en Regiomanager Nederland namens ReShare Store, vertelt over dit initiatief. Tijdens de Rodermarkt hoopt hij vooral veel schoenen binnen te halen voor de ReShare winkels. ‘We hebben altijd een gebrek aan schoenen.’

De ReShare Store is feitelijk een tweedehands kledingwinkel van het Leger des Heils. Het motto hierbij is ‘opnieuw delen’. Kledingstukken die een ander over heeft, kunnen voor een ander zeer waardevol zijn. Daarnaast is het duurzaam: want minder kleding betekent minder productie.

De eerste contouren van de ReShare Store werden zichtbaar in 2013. Door de economische crisis klopten steeds meer mensen aan bij het Leger des Heils voor gratis kleding. Daarnaast steeg de groei naar goedkope kleding in alle lagen van de bevolking. Hierdoor begon men bij het Leger des Heils met een zoektocht naar manier om alle mensen te kunnen voorzien. Een frisse winkel met kwaliteitskleding, dicht bij de mensen en dicht bij het hart van het Leger des Heils.

De ReShare Store is dus een onderdeel van het Leger des Heils. Al sinds 1885 zamelt deze organisatie kleding in voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Toen met een voddenkar; inmiddels heeft het Leger des Heils een logistieke operatie om jaarlijks circa 26 miljoen textiel op te halen. Daarmee zijn zij de grootste textielinzamelaar van Nederland. Een groot gedeelte van de kleding gaat naar tweedehands winkels in Nederland en daar buiten. Ook zijn er in Nederland vanuit het Leger des Heils zogeheten ‘Korpswinkels’. Deze worden gerund door vrijwilligers vanuit het Kerkgenootschap. Dit aanbod wordt sinds 2014 aangevuld met de meer retailgedreven ReShare Stores. Kleding die niet naar winkels gaat, wordt gereserveerd voor noodhulp of gerecycled voor poetslappen of isolatiemateriaal.

De ReShare Store richt zich op mensen met een kleine portemonnee. Daarbij bieden ze kleding aan met kwaliteit en dat in een fijne winkel. Immers, men vindt de winkelervaring belangrijk. Geen muf luchtje of vieze vloerbedekking, maar een goede winkel met een groot aanbod. Verder hebben ze fijn personeel, een luisterend oor en wat extra aandacht. Ook is er een de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken en tot rust te komen. De ReShare Store is een sociale winkel op een goede locatie, waar niemand met schaamte over de drempel stapt. Wie geen geld heeft voor tweedehands kleding, krijgt een waardebon. Dit gaat vaak in samenwerking met bijvoorbeeld de Voedselbank.

Niet alleen is de ReShare Store gericht op mensen met een smalle beurs, ook voor hen die graag duurzaam willen shoppen is het een uitkomst. Het bewustzijn over de productie van nieuwe textiel groeit. Dat 17.000 liter water nodig is voor het maken van een kilo katoen, geeft aan dat de productie van kleding erg vervuilend is. Daarnaast neemt de kwaliteit doorgaans af, waardoor er meer kledingstukken geproduceerd dienen te worden. Het Leger des Heils is daarom zeer actief betrokken bij hoogwaardige textielrecycling. Er wordt goede textiel verkocht in de winkel en van versleten textiel probeert men weer kleding te maken. Duurzamer kun je het niet krijgen.

Deze gedachte sprak Jurgen Terlouw uit Roden aan. Een aantal jaren geleden kwam hij bij ReShare terecht. ‘De gedachte van ReShare sprak me aan. We begonnen met een pilotwinkel in Groningen en verhuisden even later naar de Westerkade. Daar zitten we nog steeds.’

Ondertussen blijft ReShare Store groeien, aangezien de vraag naar tweedehands kleding ook blijft groeien. Momenteel zijn er 11 winkels in Nederland en de komende jaren zullen zij dan ook uitbreiden. ‘Vorig jaar werd er zo’n 26 miljoen textiel ingeleverd bij het Leger des Heils. Een klein gedeelte daarvan gaat naar Deventer, waar een sorteercentrum van 1700 vierkante meter staat. Aan het eind van het jaar hebben wij als het goed is een sorteercentrum van 5000 vierkante meter. In het sorteercentrum werken overigens veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, licht Jurgen toe. ‘In totaal worden er zo’n 1000 kledingstukken per week per winkel verkocht. Gemiddeld gaat dit voor 4,50 euro weg. Een schijntje dus. De kledingstukken worden in categorieën ingedeeld op prijs. Zo gaan de schoenen, afhankelijk van de staat en het merk, tot wel 25 euro weg

En juist aan dat laatste heeft Jurgen dringend behoefte. ‘We kunnen altijd schoenen gebruiken. Daar komen we namelijk maar moeilijk aan’, zegt hij. ‘Dat komt omdat we – en vooral de heren – gewend zijn om schoenen helemaal af te dragen. We doen ze pas weg als ze kapot zijn en daar hebben wij als ReShare niks aan.’ Om schoenen in te zamelen, zal Jurgen bij de Rodermarkt een speciale container laten aanrukken. ‘We hopen dat mensen goede schoenen komen inleveren. Alle schoenen zijn welkom, mits ze nog in goede staat zijn. Daarnaast is er, voor hen die schoenen inleveren, een kortingsbon van vijftig procent. Die is geldig in onze winkels.’

Zoek dus vooral de stand van de ReShare Store op de Jaarbeurs op. En neem – wanneer u die heeft – schoenen mee die later weer kunnen worden verkocht. Het Leger des Heils is u alvast erg dankbaar!