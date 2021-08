Reuring in Veenhuizen

VEENHUIZEN – De voortuin van het Verenigingsgebouw was zondag het decor van Veenhuizen Open Air. Het minifestival had alles in zich voor een dagje heerlijk vermaak in het dorp dat sinds kort officieel tot het Unesco Werelderfgoed behoort. Bij de kraampjes was van alles te koop om huis en tuin mee te verfraaien en dankzij de aanwezige foodtrucks hoefden bezoekers niet te vrezen voor een knorrende maag. Kunstenaar Rolien Schrik presenteerde haar nieuwste werken terwijl Dewi Pechler en Ivar Vermeulen het publiek trakteerden op livemuziek. Kinderen deden ook goede zaken op Open Air: ze verhandelden oud speelgoed op een kleedje.