Reuring op de Esborg

RODEN – De afgelopen periode vonden veel activiteiten van Praktijkschool de Esborg in Roden online plaats. Leerlingen volgden online les en tijdens een Open Festivalweek konden basisschoolleerlingen kennismaken met de school.

Vrijwel alle scholen kregen de afgelopen periode te maken met onderwijs op afstand, die de nodige flexibiliteit van leerlingen, ouders en docenten vroeg. Het grootste deel van het onderwijs werd via de computer thuis gevolgd, waarbij de leerlingen van de Esborg één dag in de week naar school mochten voor de vakken techniek, groen en zorg en welzijn. Sinds vorige week mogen de leerlingen wat vaker naar school, wat voor een praktijkschool als de Esborg, waar praktijkonderwijs, schakelklassen op VMBO-niveau en MBO-entree onderwijs wordt gegeven, is dit van groot belang. Vanaf deze week krijgen de leerlingen ook weer bewegingsonderwijs en theorielessen.

Voor de Open Festivalweek van rsg De Borgen werd alle creativiteit benut om nieuwe leerlingen een goed beeld te geven van de school. De Esborg, onderdeel van De Borgen, deed dit door online workshops te geven, onder andere in de vakken techniek en groen. Voor het vak Zorg en Welzijn verzorgde docent Erwin Poeder samen met een leerling een kookles, waarbij geïnteresseerde leerlingen met behulp van de docent thuis een gerecht konden bereiden.

Veel basisschoolleerlingen en ouders hebben de online mogelijkheid aangegrepen om De Esborg te leren kennen. ‘Daar zijn we heel blij mee,’ zegt Jaap Oosterloo, schoolleider. ‘We hebben op deze wijze een goed beeld van onszelf kunnen geven en van alle praktijkvakken die op onze school worden gegeven. Hoewel deze digitale manier goed geslaagd is, hadden we de leerlingen en ouders uiteraard wel liever op onze school ontvangen. Geïnteresseerde toekomstige leerlingen en ouders mogen ons altijd benaderen voor een persoonlijk gesprek en een rondgang door de school. Een telefoontje naar onze school (telefoonnummer 050-5015809) om een afspraak te plannen is altijd mogelijk,’ aldus Oosterloo.