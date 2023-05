Rianne Kooijman verrast met koninklijke onderscheiding

PEIZE – Rianne Kooijman uit Peize is zaterdagmorgen verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Klaas Smid spelde Kooijman de versierselen op in galerie de Paardenstal in Peize. Kooijman is sinds 1989 medeorganisator van de jaarlijkse open atelierroute, die jaarlijks zo’n 1000 bezoekers trekt. Van 1989 tot 2002 werd de open atelierroute georganiseerd in de voormalige gemeente Peize. Kooijman was sinds 1989 jarenlang lid van de Culturele Commissie Peize. Sinds 2002 wordt de open atelierroute onder de vlag van de vereniging Verkuno georganiseerd op het grondgebied van de gemeente Noordenveld.

Kooijman is gedurende al die jaren actief betrokken bij onder meer het maken van een begroting, het maken van een planning, het benaderen van kunstenaars, het regelen van de expositieruimten, de promotie, het maken van een routeboek, de communicatie met de deelnemers en het inzetten van social media. Verder is Kooijman vrijwilliger voor Verkuno en het Kunstencentrum K38 in Roden. Zij is actief in het vaststellen van thema’s van exposities, het uitnodigen van kunstenaars, het verzamelen en opmaken afbeeldingen en teksten van de deelnemende kunstenaars, het schrijven van persberichten, het inrichten van tentoonstellingen, het uitnodigen van suppoosten, het maken van de roosters en het organiseren van de opening van de tentoonstelling. Na de plechtigheid startte eveneens de Open Atelier route door de mooie gemeente Noordenveld.