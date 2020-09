Richairo Zivkovic wordt de nieuwe spits van FC Groningen

GRONINGEN – Het lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn totdat Richairo Zivkovic wordt gepresenteerd als de nieuwe spits van FC Groningen. Op dit moment is de geboren Assenaar nog in dienst van de Chinese club Changchun Yatai, maar de oud-speler van de Trots van het Noorden traint sinds vorige week mee met de Groningers. Dit is in eerste instantie bedoeld om zijn conditie op peil te houden, aangezien het Chinese voetbalseizoen vooralsnog niet begonnen is. FC Groningen is echter nog altijd op zoek naar een nieuwe spits en Zivkovic lijkt hiervoor de ideale kandidaat.



Hoewel de Trots van het Noorden begin vorige week nog liet weten dat er van een mogelijke transfer nog geen sprake was, moge duidelijk zijn dat FC Groningen er alles aan gaat doen om de spits vast te leggen. Na het vertrek van de (huur)spelers Kaj Sierhuis, Charlison Benschop, Daishawn Redan en Joel Asoro is de FC namelijk nog altijd op zoek naar een echte spits. Ondanks dat het aanbod spitsen ontzettend groot is, is de club nog niet concreet met een aanvaller bezig. FC Groningen heeft, gezien de huidige selectie en de korte tijd die er nog is voordat de competitie begint, weinig andere opties dan Zivkovic. Hij lijkt dan ook de enige kandidaat te zijn die de vacature van spits kan gaan vervullen. In het verleden heeft de geboren Assenaar al laten zien zeker van meerwaarde te kunnen zijn voor de Groningers. Zivkovic maakte op 2 december zijn Eredivisiedebuut voor FC Groningen en was met zijn 16 jaar de jongste debutant ooit voor de Trots van het Noorden. In dat seizoen speelde Zivkovic vier wedstrijden. Een seizoen later scoorde hij in 35 wedstrijden (zowel competitie, beker als play-offs) elf keer voor FC Groningen, waarna hij de overstap maakte naar Ajax.



Nu, zo’n zes jaar later, staat Zivkovic onder contract bij Changchung Yatai, na eerder uitgekomen te zijn voor Willem II, FC Utrecht en KV Oostende. Door zijn huidige werkgever werd hij het afgelopen jaar verhuurd aan Sheffield United. Een uitleenbeurt of verkoop van Zivkovic lijkt ook nu een serieuze optie. Zelf ziet de geboren Assenaar zijn toekomst in Europa en terugkeren bij de club waar het voor hem allemaal begon, is voor Zivkovic een mooie kans. Tijdens de trainingen van afgelopen week maakte de spits eveneens een goede indruk. Zivkovic past met zijn snelheid en scorend vermogen prima in het plaatje van de FC. Echter heeft de spits nog een contract voor anderhalf jaar bij zijn Chinese werkgever. Een uitleenbeurt aan FC Groningen lijkt dan het meest voor de hand liggend, aangezien de spits naar alle waarschijnlijkheid zo’n drie miljoen euro moet kosten.



En dat geld lijkt de directie van de Trots van het Noorden niet voor de geboren Assenaar over te hebben. FC Groningen mag dan wel ‘schadevrij’ door de coronacrisis zijn gekomen, toch blijft men zuinig met het geld. De transfers van onder andere Ritsu Doan en Deyovaisio Zeefuik leverden de FC ruim tien miljoen euro op, maar dit geld is niet of nauwelijks besteed aan de eerste selectie. Het moge dus duidelijk zijn dat een groot deel van die transfersom nog altijd in het spaarpotje van de directie zit. Geld om een spits van het kaliber Zivkovic aan te trekken, is er dus zeker wel.



De kans is zeer aannemelijk dat Zivkovic komend seizoen dus weer in het groen-wit speelt. Voor FC Groningen lijkt het de ideale kandidaat. Een snelle speler, een kind van de club en een neusje voor de goal. Dat is wat de Trots van het Noorden nodig heeft. Zowel de speler zelf als beide clubs kijken met een positief gevoel naar een mogelijke (huur)transfer. Enige haast om rond te komen met Zivkovic is wel geboden, aangezien de competitie over anderhalve week van start gaat. De supporters van FC Groningen moeten voorlopig nog even in spanning blijven, totdat de transfer van de geboren Assenaar rond is.