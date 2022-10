Richard Coenrady, voorzitter Voedselbank Noordenveld

‘Ik ben sinds twee jaar voorzitter van de Voedselbank. In Noordenveld groeit de Voedselbank als kool. Begin dit jaar waren er nog 50 huishoudens die we van pakketten voorzien, nu zijn dat er 65. In totaal gaat het om 160 monden die we moeten voeden. Twintig procent groei, dat is best fors. Het is ook het beeld wat je landelijk ziet. Dat komt mede omdat de normeringen sinds september zijn verruimd. Meer mensen komen nu in aanmerking voor een voedselpakket. En ik vrees dat het door de inflatie en de hoge energiekosten er nog veel meer worden. Ook mensen met een AOW komen in de problemen hoor ik om me heen, ze krijgen de eindjes niet meer rond. De inkomsten stijgen minder hard dan de kosten, je ziet scheefgroei. Dan kun je straks wel een prijsplafond van 1200 kuub gas hebben, maar daar zit je zo overheen. Daarna na ga je misschien wel 4 euro per kuub betalen. En blijft dit bij mensen met een AOW of kan iedereen dit overkomen? Ik zie daar wel problemen ontstaan. We proberen nu zoveel mogelijk ondernemers aan ons te binden. De betrokkenheid vergroten is het doel. Daarom organiseren we op donderdag 27 oktober een open dag. We nodigen ondernemers en andere belangstellenden van harte uit om een kijkje achter de schermen te nemen. Het is ook een beetje met de neus op de feiten: donderdag is de inbrengdag. Dan staat het hier tjokvol met voedsel en andere levensmiddelen. De volgende dag, vrijdag is de uitgifte, dan is alles weer weg. Gelukkig zijn er veel mensen die de Voedselbank een warm hart toedragen. Zo is er een groep ondernemers uit Roden die ons maandelijks een vast bedrag geeft. Daarvan kopen we verse producten als groente, melk, kaas of fruit, waar maar behoefte aan is. Daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee. Laatst hebben we nog 1000 euro gekregen van een voetbalwedstrijd tussen de gemeente en een aannemersbedrijf. En provinciale staten verdeelt 100.000 euro onder de Drentse Voedselbanken. Dat zijn mooie dingen. Hard nodig ook. Alle kleine beetjes helpen! Tijdens de open dag van 27 oktober is iedereen tussen 19:00 en 21:30 van harte welkom voor een rondleiding. We hopen op een hoge opkomst en dat we nog meer mensen aan ons kunnen binden.’