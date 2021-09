Richard Coenrady, voorzitter Voedselbank Noordenveld

‘Officieel ben ik vanaf 1 april voorzitter van de voedselbank, maar al in januari vroegen ze of ik het stokje wilde overnemen. Ik had eigenlijk gesolliciteerd voor de functie van penningmeester, omdat ik naast mijn werk als zelfstandig hypotheekadviseur ook iets voor de maatschappij wilde doen. Toen ze vroegen of ik voorzitter wilde worden, moest ik daar even over nadenken. Ik was net voor mijzelf begonnen en wist niet of ik genoeg tijd had om alle taken over te nemen, maar dit is wel een mooie kans.

Het gaat op zich goed. In het begin was ik vooral veel bezig met organisatorische zaken, zoals AVG, verzekeringen, uitzoeken wie wat doet en waar sleutels van heeft, dat soort dingen. Ook heb ik meteen veel contact gezocht met externe partijen die betrokken zijn bij de Voedselbank, zoals de gemeente en WiN. Die waren blij verrast dat ik contact met hun zocht.

We bedienen nu ongeveer 49 huishoudens van één à twee tot zes personen. We dachten dat door de coronapandemie het aantal klanten toe zou nemen, maar landelijk neemt het aantal klanten zelfs af. Dat is wel een goed teken. Bij ons is dat trouwens niet het geva, hier is het aantal klanten gelijk gebleven.

Ik heb nu een paar keer gekeken bij het uitdelen van de voedselpakketten op vrijdag. De wisselwerking tussen vrijwilligers en de klanten is super. Dankzij onze club van ongeveer dertig vrijwilligers kunnen we iedere vrijdag de voedselpakketten uitdelen. Dat is echt fantastisch.

We weten niet hoeveel verborgen armoede er is. Kennen zij de voedselbank niet? Schamen zij zich om een beroep op ons te doen? Het zou mooi zijn als we daar inzicht in krijgen, zodat we nog meer mensen kunnen helpen.

In de toekomst willen we graag een overkapping aan de buitenkant. Ik ben nog op zoek naar een ondernemer die ons daarbij kan helpen. Ook zoeken we nog iemand voor het terreinonderhoud en we kunnen altijd ondernemers gebruiken die waren willen leveren. We zijn nu ook bezig met ondernemers die ons wellicht structureel producten willen schenken, dat zou erg welkom zijn.

Straks komen Sinterklaas en kerst er natuurlijk weer aan. Rond die periode zijn er veel acties. Dat kunnen we zeker in die periode goed gebruiken. Mensen zijn er zo blij mee, daar doe je het voor.’