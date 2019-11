Deze rubriek had beter ‘Uit beeld’ kunnen heten. De redactie van De Krant maakt zich namelijk ernstige zorgen over Richard Veurman. Hij lijkt spoorloos verdwenen sinds dit weekend. En dat is vreemd, want in Peize was er genoeg te beleven. Zo vond de Sinterklaasintocht voor het eerst plaats onder de auspiciën van Volksvermaken Peize. Je zou toch zeggen dat de Volksvermaken-voorzitter dan zelf ook aanwezig zou zijn! Niets bleek echter minder waar.

En dus maken we ons zorgen. Is de ras-Peizenaar en Gemeentebelanger met de Noorderzon verdwenen? Afgelopen woensdag was hij overigens nog wel gewoon aanwezig bij de raadsvergadering. En het is ook nog te vroeg om te denken dat hij wellicht mee is genomen in de zak naar Spanje. De Sint is immers het land nog niet uit! Of zal één van de trouwe knechten van de goedheiligman speciaal voor Richard al een tussentijds tripje naar Spanje hebben ingezet?

Tips over de mysterieuze verdwijning van Veurman zijn van harte welkom en kunnen worden opgestuurd naar dekrant@media-totaal.nl. Degene die ons de gouden tip verschaft, krijgt een zak pepernoten!