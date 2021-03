Rick Bremer vertelt over steekincident nichtje in nieuwe film

“Ik hoop dat hiermee meer bewustwording wordt gecreëerd”

GRIJPSKERK/RODEN – Op 2 juli 2013 werd Annemieke van Dijk uit Roden door haar ex-vriend vermoord. De destijds 17-jarige Roner werd 27 keer gestoken met een mes, waardoor ze aan haar verwondingen overleed. De wereld van de familie van Annemieke stortte in en in heel Nederland was er aandacht voor de zaak. De dader, Jacco R. uit Nietap, werd veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Nu, inmiddels bijna acht jaar later, vertelt haar neef Rick Bremer uit Grijpskerk in een film van de FNG (Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers) over de moord op zijn nichtje.



De FNG is een samenwerkingsverband tussen meerdere lotgenotenorganisaties in Nederland. De organisatie vertegenwoordigt ruim vijfhonderd families die een dierbare hebben verloren door ernstig geweld. De FNG heeft afgelopen week een film uitgebracht, waarin nabestaanden van geweldsslachtoffers hun verhaal konden delen, om zo jongeren bewust te maken van het feit waar geweld toe kan leiden. Ook de familie van Annemieke werd hiervoor benaderd. “Hier stemden wij gelijk mee in”, vertelt Rick. “Wij wilden altijd al iets doen voor onze tante en neefje, maar dat kon niet. Althans, niet door middel van iets tastbaars. Nu, bijna acht jaar later, was dit wel mogelijk door deze film en ik vind het belangrijk dat Annemieke niet vergeten wordt”. Daarnaast kon Rick zich ook goed vinden in het algemene doel van de film. “Rondlopen met een mes is namelijk niet normaal. Als je op straat bent, waarom zou je dan een mes meenemen? Het kan zulke grote gevolgen hebben”.



In de film van de FNG wordt er gevraagd of Rick nog iets tegen de dader wil zeggen. Een moeilijke vraag, erkent hij. “Niet zozeer emotioneel moeilijk, maar vooral omdat ik er niet direct een antwoord op wist. Elke vorm van aandacht voor hem is namelijk te veel. Wat is het nou waard? We krijgen Annemieke er niet meer mee terug en dat is natuurlijk hetgeen we het liefst willen”. Toch heeft Rick in de film nog een aantal woorden uitgesproken over de moordenaar van zijn nichtje. “Ik hoop dat hij beseft wat hij heeft aangericht. Hij heeft het leven van Annemieke ontnomen en daarmee een heel gezin verwoest”. Naast de persoonlijke ervaringen van alle nabestaanden, is in de film ook aandacht voor geweldsincidenten in de huidige maatschappij. Want de FNG ziet dat die delicten fors zijn toegenomen. “Met name jongeren lopen vaak met een mes op straat, terwijl dat helemaal niet nodig is. Deze groep in de maatschappij is daarom ook vooral de doelgroep van de film. Vorige week is de film online gekomen en de komende maanden wordt hij ook vertoond op scholen. Er is al veel aandacht voor geweest en ik hoop dat hiermee meer bewustwording gecreëerd wordt bij onder andere de jeugd”.



Samen met zijn tante en neefje is Rick blij met het eindresultaat van de film. “Zij willen net als ik dat er aandacht is voor deze vorm van geweld. Ik ben ontzettend trots op mijn tante en neefje. Zo studeert en voetbalt mijn neefje momenteel in Amerika. Dat vind ik ontzettend knap”, besluit Rick



De film, waarin Rick een rol speelt, is te vinden op het YouTube-account van de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers: https://youtu.be/mEdbNmDy2oY.