Rickjan Bathoorn wint 41e Nieuwjaarsloop

DE WILP – Rickjan Bathoorn heeft in De Wilp voor de vierde maal op rij de Nieuwjaarsloop gewonnen. Op de 5 kilometer was hij opnieuw razendsnel en klokte een tijd van 16.25 minuten. In de aanloop naar de 10-daagse was er voor de organisatie veel werk om een online-battle in elkaar te zetten, maar op 1 januari kon de 41e Nieuwjaarsloop De Wilp als virtuele Challenge van start.

Ook in 2020, 2019 en 2018 was de winst voor de man uit Peize. Het zilver was voor Jurre van der Vaart (17.15 minuut). Deze Wilpster startte ook op de 10 kilometer en was de snelste in een tijd van 37.06 minuten. Veel-loper Sietze Huizenga uit Grootegast bezocht De Wilp driemaal. Op de ‘vijf’ werd hij derde (18.12); op de 10 km (38.23) en halve marathon (1.26.51) behaalde hij het zilver.

Uiteindelijk werd er door ruim 120 atleten de hardloop-handschoen van het nieuwe jaar opgepakt. Diverse lopers pakten meerdere afstanden. Anderen pasten de route wat aan, maar kwamen toch uiteindelijk op de voorgeschreven kilometers.