Rijdend klaslokaal in de vorm van techniektruck in het kader van 10 jaar Scheepstrakabinet

RODEN – In het kader van Oktober kindermaand en het tien-jarig bestaan werd er vanuit het Scheepstra kabinet een rijdend klaslokaal georganiseerd. Wetenschapper Theo Jurriens stond in zijn superdeluxe uitschuifbare bus annex wetenschapstruck ‘Jouw energie van morgen’ klaar om kinderen enthousiast te maken voor techniek. ‘Dat is nog steeds een ondergeschoven kindje op scholen. Als we bij een school staan, dan worden de kinderen altijd erg enthousiast als ze aan de slag mogen. Ze vinden het leuk om met de handen te werken. Ze kunnen bijvoorbeeld leren een eigen zonnecel te bouwen. Daarnaast geven we energielessen en lessen over de energietransitie.’

Het rijdende klaslokaal is een initiatief van de RUG, Gas Terra en de Gasunie. Op het moment dat de Krant de foto maakte liep het nog niet storm. De truck rijdt al vanaf 2005 rond en heeft inmiddels 1600 scholen en instellingen bezocht.