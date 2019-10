Rijk aanbod van Drentse kunstenaars tijdens ‘Kleur en Variatie’

Lustrum K38 gevierd met tentoonstelling over Drentse Kunst

RODEN – Op 8 november opent in K38 een gevarieerde tentoonstelling om het eerste lustrum van het kunstencentrum groots te vieren. Herman Heetla en Remmelt Booij, die vijf jaar geleden ook al verantwoordelijk waren voor een grote expositie, zijn al een flinke tijd bezig met de tentoonstelling ‘Kleur en Variatie’. Hun missie om een zo gevarieerd mogelijk beeld te geven van Drentse Kunst na de Tweede Wereldoorlog, voerde hen langs talloze verzamelaars en kunstenaars. ‘Onze zoektocht was één groot avontuur.’

Die zoektocht begon in november 2018. ‘Ik zat bij een overleg van K38, toen er werd gesproken over een lustrumexpositie. Vijf jaar geleden organiseerde ik samen met Remmelt een expositie waarbij we de Drentse Kunst vanaf 1784 tot 2014 aan bod lieten komen. Die expositie werd vooral gekenmerkt door de zogeheten Haagse School’, vertelt Herman. ‘Toen in de achttiende eeuw de spoorlijn naar Drenthe werd aangelegd, kwamen vele kunstenaars naar onze provincie. Vincent van Gogh was één van de eersten en in navolging reisden ook andere kunstenaars naar deze fraaie provincie af. De komst van al die kunstenaars inspireerde Drenthe.’

Toch is ontstond er niet zoiets als ‘de Drentse stijl’. ‘Nee, er zit niet bepaald lijn in de Drentse kunst’, zegt Remmelt. ‘Vandaar ook dat we nu komen met de expositie “Kleur en Variatie”. Die titel dekt de lading uitstekend.’

Omdat er bij de expositie van vijf jaar terug veel werken van de zogeheten ‘Haagse School’ te zien waren, is nu gekozen voor de periode na de Tweede Wereldoorlog. ‘In de jaren ’50 van de vorige eeuw, kwam er in Meppel een hele kunststroom op gang’, aldus Herman, die zelf opgroeide in het Meppelse. ‘Ik zag hoe de verschillende stromingen op kwamen en hoe schilders aan de gracht mijn aandacht trokken.’

Het avontuur van Herman en Remmelt begon bij het netwerk van laatstgenoemde. ‘Ik ben zelf kunstliefhebber en ken vanuit die hoedanigheid een aantal mensen. Binnen het circuit kom je elkaar toch tegen. Dan kom je bijvoorbeeld bij een verzamelaar die je op zijn beurt weer doorverwijst. “Je moet nog even naar die en die toe”, zeggen ze dan. En voor je weet het ben je weer op pad.’ Het duo vond dat overigens allerminst een probleem. ‘Het organiseren van zo’n tentoonstelling is veel werk, maar het was echt genieten. Het leuke is dat iedere kunstenaar en ieder kunstwerk zijn verhaal heeft. Je hoort ontzettend veel anekdotes.’

Daarbij kregen Herman en Remmelt hulp van Anne Knipping, kunsthistoricus die verbonden is aan het Fries Museum. ‘Zij gaf aan dat ze ons wilde helpen. Daar waren we erg blij mee. Bij de tentoonstelling verzorgt zij bij ieder kunstwerk een stuk tekst’, zegt Remmelt. ‘Het knappe is dat zij in enkele zinnen een werk kan samenvatten. Daar zijn we erg blij mee.’ Ook Douwe Buiter helpt enorm. Hij is verantwoordelijk voor de uitgebreide catalogus bij de tentoonstelling.

In totaal zullen er 59 werken te zien zijn tijdens de expositie. De werken zijn van kunstenaars die allen ‘iets’ met Drenthe hebben. Of ze woonden er vroeger en vertrokken naar elders in het land, of ze bewandelden de omgekeerde weg. Onder andere Sam Drukker, Folkert Haanstra, Frans van der Veen, Ben Snijders, Roelof Frankot en Jan Schroot exposeren. ‘Dat is slechts een greep uit het totale aanbod’, zegt Herman. ‘Eigenlijk doen we de rest hiermee tekort.’ Als bijzonderheid noemt Remmelt Siemen Dijkstra nog. ‘Zijn houtsneden zijn van wereldniveau. Van ieder kunstwerk heeft hij een beperkte oplage en die beelden zijn vaak al weg voor ze af zijn. Een briljante kunstenaar.’

Het enthousiasme is van de gezichten van Herman en Remmelt af te lezen. ‘Ten opzichte van vijf jaar geleden hebben wij een nog betere expositie’, zegt Remmelt stellig. Herman beaamt dat. ‘Vijf jaar geleden hadden we prachtige schilderijen, maar vertelden we niet echt een verhaal. Het was meer een salon. Nu vertellen we een mooi verhaal over hoe breed verspreid de Drentse Kunst is. Let wel: de tentoonstelling herbergt slechts een greep uit wat er allemaal aan kunst is gemaakt na de Tweede Wereldoorlog. Maar we denken dat we een hele fraaie greep uit dat aanbod hebben gedaan.’