RODEN – In een tijd dat vrijwel alles stilligt, is het soms lastig om nog enig vertier te vinden. Wat doe je nu de sport grotendeels stilligt, de horeca de deuren gesloten houdt en men thuis geen grote groepen mensen mag ontvangen? Blijkbaar was dat ook een vraag die bij Rik van der Es door het hoofd spookte. De oud-Volksvermaken bestuurder bleek niet bij de pakken te gaan neerzetten en bedacht een alternatief. Een online pubquiz waaraan men vanuit huis mee kan doen. Nee, Van der Es beseft zich terdege dat een online quiz niet kan tippen aan het vertier wat we voor de coronacrisis beleefden. En dus draagt de quiz de naam ‘Bij gebrek aan beter’. Het moet gezegd: na drie edities, waarbij de presentatie telkens in handen lag van Erick Roossien, kan worden geconcludeerd dat er een mooi concept ligt. En dus zal de organisatie ook in februari weer een editie houden van deze quiz, met een hoog regionaal karakter. Wie mee wil doen, moet vooral de Facebookpagina en de website (www.gebrekaanbeter.nl) van de quizmakers in de gaten houden. En ja, u kunt op zaterdag 6 februari deelnemen aan de quiz. Vanuit uw eigen huis uiteraard. Bij gebrek aan beter, zeg maar.