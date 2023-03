Rika Hoving schrijft spannend boek

Code TD 812 ‘Waar een internetdate toe kan leiden’

RODEN – ‘Dit is mijn vijfde boek. Het gaat over een jonge vrouw van 32 jaar die zich ingeschreven heeft op een datingsite. De titel Code TD 812 wordt pas aan het eind van het boek duidelijk. Best wel een spannend boek, omdat de leuke man die zich op internet aandient, toch andere bedoelingen heeft.’

Rika Hoving is geboren en getogen in Donderen. Ruim 20 jaar heeft zij daar gewoond. Daarna werd er verhuisd naar Foxwolde en nu alweer is voor langere tijd Roden de woonplaats. Kenschetsten de eerste twee boeken ‘Het waren tropenjaren’ en ‘Volwassen mensen pesten niet’, vooral persoonlijke indrukken. Romans waarbij autobiografische gedeelten vermengd zijn met fictie. De volgende twee boeken ‘Gevangen in waanzin’ en ‘Alledaagse Anekdotes’, waren al veel meer verhalen gebaseerd op eigen fantasie. Zo ook Code TD 812. Een roman die laat zien dat Rika Hoving schrijverskwaliteiten bezit.

‘Vroeger las ik veel streekromans, later ben ik overgestapt naar detectives, historische romans en tegenwoordig ben ik vooral een liefhebber van Scandinavische thrillers. Het schrijven heb ik pas op latere leeftijd ontdekt. Wel heb ik altijd iets met boeken gehad. Ik ben administratief medewerker geweest en heb gewerkt in het bibliotheekwezen. Nadat ik het eerste boek had geschreven, merkte ik dat ik dit leuk vond. Reacties van lezers waren positief. Voor mij een stimulans om door te gaan met schrijven.’

Boven in de woning is een werkruimte ingericht. ‘Soms schrijf ik twee uur op een dag, soms een dag ook niet. Dat wisselt. Ik schrijf alles eerst in klad. Handmatig met pen, zodat globaal in mijn hoofd en puntsgewijs een verhaal ontstaat dat ik wil schrijven. In grote lijnen weet ik waar ik uit wil komen, maar de zijpaden van het verhaal kunnen zo maar opkomen en bruikbaar zijn voor een betere verhaallijn. Zo waren mijn man en ik eens aan het wandelen in Italië. Hij hoorde een vreemd geluid en ging op onderzoek uit. Ik dacht toen, wat zal er gebeuren als hij niet terugkomt van zijn zoektocht, waar moet ik heen, hoe zal dat verder gaan? Het zijn gedachten die het startpunt vormden van ‘Gevangen in waanzin’. Het verzinnen van verhaallijnen is leuk om te doen. Ik heb als gewoonte om af en toe wat aantekeningen te maken. Gewoon globaal in 1 of 2 zinnen. Een geheugensteun waar kan ik dan op terugvallen en het geeft houvast voor het verhaal.’

Het boek Code TD 812 kent een passende cover. Een meisje op de voorplaat met een angstige blik in haar ogen. Rika Hoving mocht meedenken over deze voorkant. ‘Ik wilde vooral laten zien dat het een spannend boek is, waarbij de ooguitdrukking laat zien dat er wat gaat gebeuren, maar nog onbekend is wat dat dan precies zal zijn. Mijn eerste vier boeken heb ik bij Boekscout in eigen beheer uitgegeven. Ditmaal hebben zij het boek uitgegeven. Dat betekent wel wat voor mij, want zij zien brood in dit verhaal en is een erkenning van het schrijfwerk. Ik ben in december 2021 begonnen met schrijven aan deze thriller. In augustus 2022 kon ik het bij de uitgever inleveren. Daarna moest het nog aan een aantal voorwaarden voldoen en uiteindelijk kan het dan uitgebracht worden.’

Code TD 812 is te koop bij de plaatselijke boekhandels Daan Nijman en Bruna of te bestellen bij www.boekschout.nl.