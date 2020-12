Rikus Sunderman, secretaris Toerfietsclub NOAD

Man met de hamer

PEIZE – ‘In november van dit jaar bestond onze club 40 jaar. Er stond van alles op het programma om dit jubileum te vieren. Jammer genoeg is daar door corona niets van terecht gekomen. We hopen dat we het programma door kunnen schuiven naar volgend jaar. Plannen is zo lastig in deze tijd. Het moét en aan de andere kant kun je niets. Een activiteit kan een dag van tevoren nog afgelast worden. Alle geplande activiteiten en nieuwtjes staan in het clubblad van Toerfietsclub NAOD dat zes keer per jaar uitkomt. Nu verwijzen we onze leden naar de website voor de laatste informatie, die is altijd actueel. Op dit moment wordt er alleen recreatief gefietst. In groepjes van maximaal vier mensen en met in achtneming van de anderhalve meter. Normaal gesproken gaan ze onderweg altijd even ergens koffie drinken. Nu alle cafés dicht zijn lukt dat niet. Sommigen nemen zelf koffie mee. We zijn een echte gezelligheidsclub. Iedereen kan op z’n eigen niveau fietsen. Je mag deelnemen aan de activiteiten, maar het hoeft niet. En die koffie is voor veel leden vaste prik. Ze vinden het leuk om een beetje tegen elkaar aan te kletsen, de nieuwtjes door te nemen. Dat valt allemaal weg, daardoor wordt er een stuk minder gefietst. Naast de recreatieve fietsers zijn er ook nog senioren die twee keer per week een tocht fietsen. Voor de wekelijkse activiteit op zondagochtend zijn er twee vertrekpunten: om 9 uur vertrekt een groep vanaf de kerk in Peize voor een tocht richting Norg en het Ronostrand en in Eelde om dezelfde tijd vanaf het kampje. Zij fietsen meestal in de omgeving van Annen en Anloo. Wie er op dat moment is, is er. Er wordt niet op elkaar gewacht. Voor volgend jaar staan onder andere de Velodroomtocht (oktober), twee fietstochten door Drenthe (april en mei) en de familiefietsdag op de planning. We gaan zien of dat allemaal gaat lukken. De Velodroomtocht is al drie keer verschoven. Wat wel leuk is om nog even te vertellen is dat en zestal trainers iedere zaterdag de jeugd traint bij de Zwerfsteen in Roderesch. Dat doen we samen met ATB Marum en de Noordelijke ATB Club. Dat is echt een succes. Dit is overigens mijn laatste jaar als secretaris. Volgend jaar stop ik. Dan heb ik het 20 jaar gedaan. Het is tijd voor een nieuwe, frisse wind.’