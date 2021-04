RIMA viert 25-jarig jubileum met 25 procent korting

RODEN – Vijfentwintig jaar geleden besloten Ria Bos en Marjon Schothorst dat het tijd was voor een eigen zaak. In het pand waar je nu lekker hamburgers kunt scoren, openden zij op 28 maart 1996 RIMA, voor als u het nog niet weet, naar hun beider namen. Negen jaar later verkasten de dames naar de overkant van de straat. Meer vierkante meters was de reden van de verhuizing. De gezondheidswinkel waar je behalve reformspullen, voedingssupplementen en dieetvoeding ook fraaie woonaccessoires, speelgoed, verrukkelijke chocolade en originele cadeautjes kunt halen, bleek een doorslaand succes. In oktober 2014 verhuisde de zaak nóg een keer. U raadt het: ruimtegebrek was opnieuw de oorzaak. Zeven jaar alweer, zitten Ria en Marjon samen met hun vaste team aan de Heerestraat, of aan de Albertsbaan als u wilt. De zaak heeft namelijk –heel handig- twee ingangen. Klanten komen van heinde en verre. En niet alleen voor de kwalitatief hoogwaardige producten, ook voor het goede advies en het praatje komen mensen graag naar RIMA. Om deze mijlpaal te vieren, geven de dames vrijdag 9 en zaterdag 10 april 25 procent korting op het hele assortiment.