Ringsteken in Norg met deelnemers uit Noord-Nederland

NORG – Al 14 paardenliefhebbers uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben zich aangemeld voor de ringsteek wedstrijd in Norg op zaterdagavond 6 juli. Dit evenement van de Stichting Norgermarkt Concours begint om 19.00 uur en vindt plaats in het centrum van Norg. Hier staan vier palen met ringen om die met een stok door te steken.

Dames, heren en kinderen mennen paarden en pony’s als enkel- of meerspannen. Rechts naast de menners zitten familieleden, vrienden of vriendinnen om met een dunne stang door de ringen te steken. Die zijn opgehangen, rond en ongeveer vier centimeter groot. Zijn er na drie rondes gelijke successen, dan volgt een finale wedstrijd. Er zijn prijzen voor de drie deelnemers die de beste resultaten weten te boeken.

De ringsteekavond is een sportief evenement en gratis toegankelijk voor bezoekers die er graag bij aanwezig willen zijn. Voor hen is ook de gelegenheid om door te geven wat de mooiste aanspanning is. Hiervoor staat een in te vullen kaartje in de Norger Courant of een kaartje af te halen op de avond zelf bij de jurywagen. Dit op de ringsteekavond invullen en inleveren bij de jurywagen die op de straat Oosteind staat. De hoogst gewaardeerde aanspanning ontvangt een cadeau. En ook is er een beloning voor één van de invullers van de kaartjes. Een organisator van het evenement pakt dit met gesloten ogen uit de emmer waar alle ingevulde papiertjes zijn ingelegd.

Het geplande paardenevenement in Norg is een sfeervolle en sportieve gebeurtenis met paarden, pony’s, wagens met twee of vier wielen, menners en ringstekers. Muziek is te horen via luidsprekers en dit maakt het ongeveer twee uur durende wedstrijdprogramma extra aantrekkelijk. Uitleg hierover is te horen van omroeper Eddy Korringa uit Tolbert. Bezoekers zijn hartelijk welkom!