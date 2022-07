Ringsteken in sfeervol Norg

NORG – Het was afgelopen zaterdag goed toeven in het brinkdorp. Stichting Norgermarkt Concours had deze avond het ringsteken op het programma staan. Op het Oosteind genoot het publiek van de vele aanwezige aanspanningen. Maar liefst meer dan 20 combinaties hadden zich voor deze avond aangemeld. Winnaars van het ringsteken en winnaars van het mooiste geheel waren Sander Bosma en Alice Nijhuis met Max. De publieksprijs ging naar Luuk Martens.

Het ringsteken is in Norg 1 van de 3 grote evenementen op het gebied van paardensport. Op dinsdag 26 juli in er het Tuigpaardenconcours vanaf 16.00 uur met als afsluiting het traditionele ‘Sprookje van Norg’ en op 4 september is er een regionaal concours op de Brinkhofweide. De organisatie van het ringsteken sprak van een geslaagd evenement in een sfeervol Norg.