REGIO – Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 1 nieuwe melding binnengekregen van personen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat brengt het totaalaantal coronadoden in Nederland op 6090.

Daarnaast zijn er 3 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. In totaal zijn er nu 11.849 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Het totaalaantal vastgestelde besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met 98 naar 49.593.