RIVM: 10 nieuwe coronadoden, 15 ziekenhuisopnames

REGIO – Het dodental als gevolg van het coronavirus loopt op met 10, dat meldt het RIVM. Gisteren werden 27 overlijdens gemeld. De afgelopen week was de hoogste toename op dinsdag, toen meldde het RIVM dat het dodental steeg met 54..Op zondagen worden meestal minder doden gemeld dan gemiddeld. Dat komt omdat overlijdens in het weekend meestal later in de week worden gerapporteerd. Als je de cijfers met de afgelopen weken vergelijkt is een dalende trend te zien: vorige week zondag werden 18 overlijdens gemeld, de zondag daarvoor nog 69..Ook zijn er nieuwe cijfers over het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Dit zijn er nu 15, gisteren werden 45 nieuwe opnames gemeld. Vorige week lag dit getal telkens rond de 35.