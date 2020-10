REGIO – Het is voor de eerste keer dat er meer dan 11.000 nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld in 24 uur tijd. Volgens het RIVM komt het hoge cijfer door een storing van woensdag en doordat er meer is getest. Toch noemt het RIVM het beeld hoopvol. Het RIVM kreeg tussen gisterochtend en vanochtend 11.141 meldingen van positieve tests. Gisteren kwamen er 10.276 nieuwe gevallen bij. (Bron: RIVM)