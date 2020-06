RIVM: 15 sterfgevallen en 6 nieuwe ziekenhuisopnames

REGIO – De afgelopen 24 uur zijn in Nederland 15 sterfgevallen als gevolg van Covid-19 geregistreerd, dat meldt het RIVM zojuist. Ook zijn er 6 nieuwe coronagerelateerde ziekenhuisopnames.Dit past in de dalende trend die het RIVM al een tijd ziet.

Dat zijn meer sterfgevallen en minder ziekenhuisopnames dan maandag, toen het RIVM 5 sterfgevallen en 13 ziekenhuisopnames meldde.

In Nederland zijn nu 6.031 mensen aan Covid-19 overleden en ongeveer 11.800 patiënten zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Er kwamen 164 nieuwe besmettingen bij, waarmee het totaal aantal positief geteste mensen in Nederland staat op 47.903.