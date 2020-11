REGIO – Het RIVM meldt vandaag 2295 nieuwe ziekenhuisopnamen. Dat zijn er 22 minder dan de dag ervoor. Het aantal ic-patiënten nam met 2 personen af. Het RIVM meldt over de afgelopen 24 uur 4695 nieuwe coronagevallen. Dat is vrijwel gelijk aan aantal van gisteren, toen het er 4691 waren. Het R-getal is voor het eerst weer onder de 1. Minister Hugo de Jonge maakte zojuist bekend dat het op dit moment niet nodig om extra maatregelen in te zetten in de risicogebieden, zoals een regionale avondklok.