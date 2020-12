RIVM: 4610 nieuwe besmettingen waarvan 73 in Drenthe

REGIO – Het RIVM meldt zojuist 4.610 nieuwe coronabesmettingen in Nederland, 987 minder dan gisteren. In de gemeente Noordenveld zijn 73 mensen positief getest op het virus. Dat zijn er twintig meer dan gisteren. Twee Drenten zijn opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit de cijfers. Het gaat om inwoners uit de gemeenten Assen en Emmen. In de gemeente Noordenveld zijn 309 inwoners positief getest op het virus, 7 mensen in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest en 14 mensen uit de gemeente zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Op de verpleegafdelingen in Nederland zijn 134 nieuwe patiënten met corona opgenomen. Op de ic’s werden achttien mensen met corona opgenomen. Op dit moment liggen er 1.721 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis, 21 meer dan gisteren. Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.