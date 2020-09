RIVM: aan vooravond tweede coronagolf

REGIO – We staan aan de vooravond van een tweede coronagolf. Het RIVM meldde vandaag 16 nieuwe coronadoden, het hoogste aantal sinds eind mei. Het aantal besmettingen blijft maar toenemen, vandaag meldde het RIVM maar liefst 2544 nieuwe gevallen. De sterftecijfers volgen met wat vertraging de recente uitbraak van het coronavirus. Besmettingen in verpleeghuizen en het aantal ziekenhuisopnamen namen de laatste weken toe. Dat werd ook duidelijk in Norg, waar deze week 10 besmettingen gemeld werden bij verpleeghuis De Omloop.