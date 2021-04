RIVM: Besmettingen sinds vorige week met zeven procent gedaald, paasweekend mogelijk oorzaak

REGIO – De afgelopen zeven dagen is het aantal positieve tests met zeven procent gedaald. Daarentegen werd er ook een stuk minder getest, namelijk 498.000 keer, dit is tien procent minder dan de week er voor. Door het paasweekend hebben mogelijk minder mensen zich laten testen.

De daling van de besmettingen is terug te zien in alle leeftijdsgroepen, maar het meest bij de groep onder de 18 jaar (-11 procent) en boven de 80 (-15 procent). In de laatste groep zijn al veel mensen gevaccineerd en daar zet de dalende trend dus door.

In de ziekenhuizen is de situatie een stuk minder rooskleurig. Het aantal ziekenhuisopnames daalde weliswaar met drie procent, maar het aantal intensive care opnames steeg met 19 procent.

De komende dagen moet duidelijk worden of de daling in het aantal positieve testuitslagen doorzet.